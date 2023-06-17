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وفد الوساطة الافريقي يلتقي بوتين

وفد الوساطة الافريقي يلتقي بوتين
السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم السبت، خلال اجتماع مع رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن جميع الجوانب الرئيسية للمشكلة المتعلقة بحل الأزمة في أوكرانيا نوقشت بالتفصيل.

العالم - أوروبا

وأكد بوتين أن النقاش بشأن الأزمة الأوكرانية استمر عدة ساعات.

وشكر الرئيس الروسي نظيره الجنوب أفريقي على المبادرة التي وصفها بـ"المهمة النبيلة".

من جانبه، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن القادة الأفارقة الذين شاركوا في مهمة بعثة السلام بشأن الصراع في أوكرانيا اتفقوا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مواصلة المناقشات في القمة الروسية الأفريقية.

وقال رامافوزا في اجتماعه مع بوتين: "ناقشنا عددا من القضايا المتعلقة بهذه الأزمة (الأوكرانية) واتفقنا على مواصلة النقاش.. سنواصل هذه العملية عندما نصل إلى القمة الروسية الأفريقية في يوليو، ونشكركم على ذلك".

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