وفد الوساطة الافريقي يلتقي بوتين

العالم - أوروبا

وأكد بوتين أن النقاش بشأن الأزمة الأوكرانية استمر عدة ساعات.

وشكر الرئيس الروسي نظيره الجنوب أفريقي على المبادرة التي وصفها بـ"المهمة النبيلة".

من جانبه، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن القادة الأفارقة الذين شاركوا في مهمة بعثة السلام بشأن الصراع في أوكرانيا اتفقوا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مواصلة المناقشات في القمة الروسية الأفريقية.

وقال رامافوزا في اجتماعه مع بوتين: "ناقشنا عددا من القضايا المتعلقة بهذه الأزمة (الأوكرانية) واتفقنا على مواصلة النقاش.. سنواصل هذه العملية عندما نصل إلى القمة الروسية الأفريقية في يوليو، ونشكركم على ذلك".