الرئیس الاوزبکستاني يصل الى طهران

العالم - ايران

وكان في استقبال رئيس جمهورية اوزبكستان لدى وصوله الى مطار مهراباد في طهران، وزير الصناعة والتجارة والمعادن الايراني عباس علي ابادي.

ويتضمن برنامج زيارة الرئيس الاوزبكستاني عقد لقاء مع الرئيس الايراني السيد «ابراهیم رئیسي» وقائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد «علي الخامنئي»، والمشاركة في مفاوضات لوفدين رفيعي المستوى من البلدين والتوقيع على وثائق تعاون قبل عقد مؤتمر صحفي مشترك.

الجدير بالذكر أن الرئيس الايراني السيد «ابراهیم رئیسي» كان قد زار جمهورية اوزبكستان تلبية لدعوة رسمية تلقاها من نظيره الاوزبكي «شوکت میرضیايیف» في الفترة من 14 الى 16 ايلول/سبتمبر من العام الماضي.

يذكر أن الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت قد اعترفت بصورة رسمية بإستقلال جمهورية اوزبكستان في 25 كانون الاول/ديسمبر عام 1991، فيما اقيمت العلاقات السياسية بين كلا البلدين في يوم 10 أيار/مايو عام 1992 .