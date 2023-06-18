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الخارجية العراقية تعلن إجلاء 161 عراقيا من السودان

الخارجية العراقية تعلن إجلاء 161 عراقيا من السودان
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن إجلاء 161 عراقيا من السودان.

العالم- العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الطائرة الثالثة المخصصة لإجلاء المواطنين العراقييّن من بورتسودان توجهت الآن إلى بغداد".

وأضاف، أن "على متنها (161) مواطناً".

يشار إلى، أن وزارة الخارجية العراقية أعلنت عن إقلاع طائرة الإجلاء المخصصة لإعادة العراقيين من السودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، أنه" تنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، وعملاً بمتابعات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين رئيس غرفة عمليات الإستجابة الدبلوماسيّة الطارئة، أقلعت طائرة الإجلاء المخصصة لإعادة العراقيين من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية متوجهةً إلى مطار بورتسودان الواقع شمال شرق السودان.

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