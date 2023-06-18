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بمشاركة سورية..

بدء أعمال الاجتماع المشترك للنقل البري والبحري في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة

بدء أعمال الاجتماع المشترك للنقل البري والبحري في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

بمشاركة سورية، بدأت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم أعمال الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط، والتي تستمر لمدة يومين.

العالم - سوريا

وترأس الجلسة الافتتاحية سيد متولي رئيس جهاز النقل الداخلي الدولي الذي رحب في كلمة له بالوفد السوري، وباستئناف دوره ونشاطاته في اجتماعات الجامعة العربية.

ويضم وفد وزارة النقل السورية المشارك المهندسة بشرى ناصيف مديرة النقل البحري، وإياد أسعد معاون مدير التخطيط والتعاون الدولي، ومازن المنجد رئيس دائرة نقل البضائع.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لجامعة الدول العربية، أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير علي بن إبراهيم المالكي أن جدول أعمال الاجتماع المشترك يتضمن عددا من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي، وهي اتفاقية (تنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية)، واتفاقية (تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية).

كما يتضمن جدول الأعمال إنشاء منصة إلكترونية عربية شاملة للنقل الطرقي والسككي والبحري ومتعدد الوسائط، وإنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية بجانب الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات النقل واللوجستيات ومستقبلها في المنطقة العربية.

كما سيتم بحث توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية ومتطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية، إضافة إلى إنشاء لجنة تقنية عربية لتبادل الخبرات في مجال النقل الموجه (مترو) و(تراموي) و(النقل بالكوابل)، وهو مقترح مقدم من الجزائر.

ويشارك في الاجتماع خبراء من قطاع النقل في الدول العربية، إضافة إلى عدد من المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية لطرح الرؤى والمقترحات القابلة للتنفيذ، حيث إن التوصيات التي تصدر عن الاجتماع المشار إليه أعلاه يتم رفع نتائجها إلى مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي في دورته القادمة المزمع عقدها خلال النصف الثاني من شهر تشرين الأول القادم للنظر فيها.

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بمشاركة سورية.. بدء أعمال الاجتماع المشترك للنقل البري والبحري في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة

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