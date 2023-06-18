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هدوء في السودان مع سريان هدنة جديدة مدتها 72 ساعة + فيديو

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

الخرطوم (العالم) 2023.06.18 – يسود هدوء حذر في السودان بعد دخول هدنة من ثلاثة أيام حيز التنفيذ بين الجيش وقوات الدعم السريع برعاية أميركية سعودية.

العالم السودان

أبرز ما يتبادر إلى الذهن إزتء الهدوء في أرجاء العاصمة السودانية تساؤل حول استمراره ومدى صمود الهدنة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ ولمدة 72 ساعة صباح الأحد.. حيث بدأت مفاعيل وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في بيان سعودي أميركي مشترك مساء السبت.

وأوضحت كل من السعودية والولايات المتحدة التين ترعيان المفاوضات بين الجانبين أن طرفي الصراع اتفقا على وقف الهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو المسيرة أو القصف المدفعي أثناء فترة وقف النار ..كذلك تعهدا بالسماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.

وجاء في البيان أيضا أنه في حال عدم التزام الطرفين بوقف النار سيضطر الوسيطان إلى النظر في تأجيل محادثات جدة.

الجيش أعلن موافقته على الهدنة والتزامه بها، لكنه هدد في الوقت ذاتة أنه سيتعامل بالرد الحاسم مع أي خروقات يقوم بها المتمردون خلال مدة الهدنة.. في إشارة إلى قوات الدعم السريع، التي أكدت بدورها التزامها بما يخدم أغراض الهدنة الإنسانية، لا سيما تسهيل إيصال المساعدات وفتح الممرات الآمنة.

هذه الهدنة ليست الأولى، إلا أن اطراف الصراع لم تلتزم بسابقاتها كليا على الأرض، ولعل أفضلها حالا والتزم بها الطرفان إلى حد بعيد كانت الهدنة الأخيرة التي سرت نهاية الأسبوع الماضي لمدة 24 ساعة.

وتتزامن الهدنة المعلنة مع مؤتمر ينطلق الإثنين في جنيف لتنسيق الاستجابة الإنسانية التي يحتاج إليها نحو نصف سكان البلاد حتى قبل النزاع.. وتسببت المعارك بنقص في المواد الغذائية والخدمات الإساسية.

وتؤكد مصادر طبية أن ثلاثة أرباع المستشفيات الواقعة في مناطق القتال باتت خارج الخدمة، فيما دعت وكالة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إلى حماية أطفال السودان المحاصرين في كابوس قاس، وأكدت المنظمة أن أكثر من مليون طفل نزحوا خلال الشهرين الماضيين مشيرة إلى أن حوالي حوالي 25% منهم هم في إقليم دارفور.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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