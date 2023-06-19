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برنامج ضيف وحوار..

شاهد.. ما قصة اخطر عنصر بحزب الله في امريكا؟

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

وُصف باخطر عنصر في حزب الله على التراب الامريكي، حُكم عليه بـ155 سنة، قضى منها 23 سنة في السجون الامريكية.

صدر عنه كتابان وافلام وثائقية ثلاث وعشرات التقارير الصحافية، واحتل الشاشات والمواقع الامريكية طوال فترة سجنه.

محمد حمود المحرر من السجون الامريكية يعود الى بلده لبنان بعد ان اطلق سراحه منذ ايام، فماذا يقول عن سنوات أسره؟

وكيف يصف تجربته مع القضاء الامريكي والمعتقلات الامريكية؟

كيف يقارب ما حصل معه بقضايا حقوق الانسان في الولايات المتحدة؟

وما موقفه من المقاومة؟

لماذا اعتقلته الولايات المتحدة، وأي تهمة ألقيت عليه؟

قال حمود في حديث لقناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار" تحت عنوان "انتهاكات حقوق الانسان في الولايات المتحدة": انه ترك لبنان من البحث عن حياة افضل في بلاد الغرب، وذهب الى امريكا وعاش مع اخويان هناك.

واوضح ان الشباب هناك كان اقاموا حلقة اسلامية، كانت قد بدأت منذ الثمانينات، اي قبل مجيئه الى امريكا، وانه كان يحضر هذه الحلقات بنشاط اكثر من البقية، ما جعل الناس يظنون انها تتبع حزب الله، رغم ان الحلقة كان ممنوع فيها تداول السياسة او تبني اي موقف سياسي، باعتبار ان الشباب مختلفين الاراء.

واضاف، لانه لبناني كان من الطبيعي ان يتكلم بالسياسة والتداول ما الذي يحدث في لبنان، ولهذا فان الحكومة الامريكية اعتقدت انها خلية لحزب الله في امريكا، وتم اقتحام بيته من قبل مجموعة من المثلمين واعتقلوه، وصرح المدعي العام للاعلام بانه تم القبض على خلية تموّل حزب الله بقيادة حمود.

واكد حمود، ان الحكومة الامريكية لم تستطع العثور على اي دليل ضد القانون يثبت انه يبعث الاموال الى حزب الله.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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