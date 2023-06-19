الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣
٠٨:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بيلاروس: نشر الأسلحة النووية الروسية على أراضينا رد على واشنطن

بيلاروس: نشر الأسلحة النووية الروسية على أراضينا رد على واشنطن
الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، فيكتور تومار، أن نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية على أراضي البلاد رد على أعمال واشنطن وحلفائها في أوروبا.

العالم-اوروبا

وقال تومار في حديث لقناة "إس تي في" البلاروسية، إن "الأمريكيين والبولنديين كانوا أول من تحدث عن أن الروس سيستخدمون الأسلحة النووية التكتيكية خلال العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)، على الرغم من أن العسكريين المحترفين لم يروا مغزى ومقدمات لاستخدام تلك الأسلحة".

وتابع: "لكن الأمريكيين روجوا لهذا الموضوع في الإعلام، وبدأوا بتغيير قنابلهم النووية المنشورة في 5 بلدان أوروبية. وتحت هذا الغطاء، كانوا يخفون أعمالهم لتجنب أي قلق في أوروبا"، كما أضاف بالقول: "وبالتالي خطواتنا هي الرد على أعمالهم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في 25 مارس الماضي، أن روسيا ستنشر في بيلاروس أسلحتها النووية بطلب من مينسك، حيث يُتوقع تحضير البنية التحتية لنشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس في أوائل يوليو المقبل.

روابط ذات صلة

بوتين بصدد نشر اسلحة نووية في بيلاروس في تموز/يوليو المقبل

موسكو: كييف نشرت وحدات عسكرية على امتداد الحدود مع بيلاروس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هنغاريا: أوروبا "دخلت في دوامة خطيرة" بسبب الأزمة في أوكرانيا

بيلاروس: نشر الأسلحة النووية الروسية على أراضينا رد على واشنطن

بالفيديو.. بلينكن يتناول"ملفات شائكة"مع الصين بينها أوكرانيا وتايوان

بحث القضايا الأمنية بالبلاد في اجتماع لجنة الأمن القومي البرلمانية

مصر تهاجم أوروبا لأجل سوريا.. لماذا ألغى الاتحاد الأوروبي اجتماعه مع جامعة الدول العربية؟

بالفيديو.. هجمات صاروخية روسية تستهدف أوديسا وزاباروجيا الأوكرانيتين