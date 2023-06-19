بيلاروس: نشر الأسلحة النووية الروسية على أراضينا رد على واشنطن

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وقال تومار في حديث لقناة "إس تي في" البلاروسية، إن "الأمريكيين والبولنديين كانوا أول من تحدث عن أن الروس سيستخدمون الأسلحة النووية التكتيكية خلال العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)، على الرغم من أن العسكريين المحترفين لم يروا مغزى ومقدمات لاستخدام تلك الأسلحة".

وتابع: "لكن الأمريكيين روجوا لهذا الموضوع في الإعلام، وبدأوا بتغيير قنابلهم النووية المنشورة في 5 بلدان أوروبية. وتحت هذا الغطاء، كانوا يخفون أعمالهم لتجنب أي قلق في أوروبا"، كما أضاف بالقول: "وبالتالي خطواتنا هي الرد على أعمالهم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في 25 مارس الماضي، أن روسيا ستنشر في بيلاروس أسلحتها النووية بطلب من مينسك، حيث يُتوقع تحضير البنية التحتية لنشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس في أوائل يوليو المقبل.