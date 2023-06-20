الإحتلال يقتحم الأقصى ويخرج المعتكفين بالقوة

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى وانتشرت في باحاته، وداهمت المصلى القبلي وأخرجت المعتكفين منه.

وذكرت أن قوات الاحتلال صادرت حقائب المصلين ومنعتهم من مواصلة اعتكافهم في المصلى القبلي من المسجد.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من حراس المسجد الأقصى المبارك، وشرعت بإفراغ المسجد من الحراس والمعتكفين.

وحاصرت قوات الاحتلال مجموعة من المصليات عند باب السلسلة بعد منعهن من الاعتكاف وإخراجهن من المسجد.

ورددت النسوة هتافات من بينها “لن تركع أمة قائدها محمد” على أبواب الأقصى وفي البلدة القديمة رغم اعتداء قوات الاحتلال عليهن وإجبارهن على مغادرة محيط المسجد الأقصى بالقوة.