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الإحتلال يقتحم الأقصى ويخرج المعتكفين بالقوة

الإحتلال يقتحم الأقصى ويخرج المعتكفين بالقوة
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني أمس الإثنين، المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددا من المصلين من الاعتكاف في المسجد، واعتقلت حراسا من المسجد وثلاثة أطفال.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى وانتشرت في باحاته، وداهمت المصلى القبلي وأخرجت المعتكفين منه.

وذكرت أن قوات الاحتلال صادرت حقائب المصلين ومنعتهم من مواصلة اعتكافهم في المصلى القبلي من المسجد.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من حراس المسجد الأقصى المبارك، وشرعت بإفراغ المسجد من الحراس والمعتكفين.

وحاصرت قوات الاحتلال مجموعة من المصليات عند باب السلسلة بعد منعهن من الاعتكاف وإخراجهن من المسجد.

ورددت النسوة هتافات من بينها “لن تركع أمة قائدها محمد” على أبواب الأقصى وفي البلدة القديمة رغم اعتداء قوات الاحتلال عليهن وإجبارهن على مغادرة محيط المسجد الأقصى بالقوة.

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