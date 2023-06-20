السودان مستقبل الهدنة ومحاولات التمديد لها.. الصين والولايات المتحدة خطوات لإزالة التوتر

العالم - بانوراما

وبدأت في جنيف أعمال مؤتمر دولي لبحث الوضع في السودان وعملية ايصال المساعدات الإنسانية ويبحث المؤتمر تسهيل ايصال المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق التي تشهد معارك بين قوات الجيش وقوات التدخل السريع.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: شدد الرئيس الصيني تشي جين بينغ على أن استقرار العلاقات مع الولايات المتحدة رهن بالاحترام المتبادل بين الطرفين.

فيما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الحوار والتواصل المستمر هو الطريقة الأفضل لمنع الخلافات مع الصين من الانزلاق الى صراع. وأكد بلينكن رفض واشنطن لاستقلال تايوان أو تغيير الوضع القائم فيها من قبل أي طرف.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.