شاهد.. هل باع بايدن الولايات المتحدة؟

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واتهم الجمهوريون جو بايدن بانه يريد أن يبيع الولايات المتحدة، في المقابل ردوا بان هذه الاتهامات لا تستند الى ادلة وهي سلاح سياسي لاستهداف بايدن قبل الانتخابات.



وشهدت مواقع التواصل تفاعلا واسعا مع هذه القضية حيث جاء في حساب "موب": "أتمنى ألا يتحول الجمهوريون إلى أموات لاحقا".



وعلق "جاي وليامز" على هذه القضية كاتبا: "يجب أن يحقق جيمس كومر وشركاؤه في قضية، وليس فقط مكتب التحقيقات الفيدرالي".



وغرد "يوركيز" حول هذه القضية كاتبا: "متى ستبدأ الأخبار المزيفة في الإبلاغ عن التحقيق مع عائلة بايدن؟".

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