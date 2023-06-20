الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
٠٦:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. هل باع بايدن الولايات المتحدة؟

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

كشف الجمهوروين في الكونغرس عن العمل على تحقيق يطال بايدن وعائلته ويتناول تلقي الرئيس الاميركي جو بايدن رشاوى من دول اجنبية، ما يعني سوء استغلال لمنصبه من اجل الربح السريع.

العالم - هاشتاغ

واتهم الجمهوريون جو بايدن بانه يريد أن يبيع الولايات المتحدة، في المقابل ردوا بان هذه الاتهامات لا تستند الى ادلة وهي سلاح سياسي لاستهداف بايدن قبل الانتخابات.

وشهدت مواقع التواصل تفاعلا واسعا مع هذه القضية حيث جاء في حساب "موب": "أتمنى ألا يتحول الجمهوريون إلى أموات لاحقا".

وعلق "جاي وليامز" على هذه القضية كاتبا: "يجب أن يحقق جيمس كومر وشركاؤه في قضية، وليس فقط مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وغرد "يوركيز" حول هذه القضية كاتبا: "متى ستبدأ الأخبار المزيفة في الإبلاغ عن التحقيق مع عائلة بايدن؟".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

لماذا طلب بايدن من الأمين العام لحلف الناتو البقاء في منصبه؟!

ما وراء ترويج بايدن بان امريكا امة مثلية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلال الملتقى التشاوري لعلماء الساحل والسودان.. موريتانيا تعلن دعمها لكل الجهود الهادفة لاستقرار دولة السودان

الجهاد الاسلامي تنعى الشهيد "زكريا الزعول" من بيت لحم

تبادل الاتهامات بين الجيش السوداني والدعم السريع بخرق الهدنة

حماس: اقتحام المصلى القبلي وإخراج المعتكفين منه جريمة خطيرة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

شاهد.. هل باع بايدن الولايات المتحدة؟