أوكرانيا تتوعد بتوجيه ضربة كبرى للجيش الروسي

العالم - الأزمة الأوكرانية

يبدو أن المرحلة الرئيسية للهجوم المضاد الأوكراني لم تبدأ بعد، حيث تعهدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار 'بضربة كبرى' في الأيام المقبلة رغم المقاومة الشديدة التي تبديها موسكو.

وقالت ماليار أن العدو لن يتخلى بسهولة عن مواقعه، وعلى بلادها أن تستعد لمواجهة صعبة، مضيفة أن الجيش يتحرك وفق المخطط والضربة الكبرى لم تأت بعد'.

مؤكدة أن القوات الأوكرانية استعادت قرية بياتيخاتكي التي تكتسب أهمية خاصة، إذ أنها تقع في قطاع شديد التحصين من خط المواجهة بالقرب من أقرب الطرق المباشرة إلى ساحل بحر آزوف في البلاد.



وجاء ذلك ضمن تقدم كييف لما يصل إلى سبعة كيلومترات داخل الخطوط الروسية خلال الهجوم المضاد المستمر منذ أسبوعين، وسيطرت خلاله على أكثر من مئة كيلومتر مربع من الأراضي.

وبحسب ماليار أن أشرس القتال يدور في شرق وجنوب أوكرانيا، وأن الجيش منع تقدما روسيا في الشرق، حيث يركز وحداته، بما في ذلك قوات سلاح الجو، حيث أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن وحدات مضادة للطائرات أسقطت أربعة صواريخ كروز وأربع طائرات مسيرة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

في غضون ذلك، يصرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن تقدم القوات الأوكرانية في بعض القطاعات.

وقال فولوديمير زيلينسكي: "إن جيش كييف يتقدم في بعض القطاعات ويسعى لصد هجمات مكثفة في مناطق أخرى، إن النتيجة النهائية في صالح أوكرانيا، 'لم نفقد مواقع، وإنما حررنا بعضها. وهم فقط يتكبدون الخسائر".

وفي المقابل، قالت روسيا إنها صدت العديد من الهجمات ونشرت مقطعا مصورا يظهر ما تقول قواتها إنه عتاد غربي جرت مصادرته، وظهر

في المقطع ما قالت إنها دبابة فرنسية الصنع صودرت في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، دون الإشارة إلى قرية بياتيخاتكي.

وأقرت أوكرانيا بشن هجمات على مناطق مختلفة من خط المواجهة الذي يبلغ طوله ألف كيلومتر في هجومها المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة ثمانية عشر بالمئة من أراضيها التي تحتلها روسيا.

ويبدو أن كلا الجانبين تكبد خسائر فادحة في القتال في الآونة الأخيرة ويقول كلاهما إن الجانب الآخر أكبر.