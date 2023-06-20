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مركز الأمن النووي الايراني ينفي ما تردد عن تلوث نهر أرس الحدودي بمواد مشعة

مركز الأمن النووي الايراني ينفي ما تردد عن تلوث نهر أرس الحدودي بمواد مشعة
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن مركز الأمن النووي في ايران ان نهر ارس الحدودي (بين ايران وجمهورية اذربيجان) خال من أي تلوث بالمواد المشعة خلافا لما اعلنته احدى وسائل الاعلام.

العالم - ايران

وقال المركز ان نهر أرس يخضع لمسح مستمر وسنوي وان المرة الاخيرة التي جرى فيه المسح كان شهر مارس الماضي ولم يتم العثور على أي تلوث اشعاعي فيه حتى الان خلال الابحاث الدقيقة التي تجري.

وأشار المركز الى القلق الذي شعر به المواطنون الذين يسكنون في أطراف نهر أرس ، مؤكدا ان هذه المنطقة تخضع لمسح سنوي وان البحث الدقيق لم يثبت صحة ما اوردته احدى وسائل الاعلام ، وان مسؤولي نظام الامن النووي في ايران يعتقدون ان المسافة التي تفصل مفاعل متسامور النووي الأرميني عن نهر أرس هي مسافة كبيرة ولا توجد امكانية لأن تكون النفايات النووية لهذا المفاعل قد تم التخلص منها في هذا النهر.

وتابع مركز الأمن النووي الايراني ان محطة لمسح التلوث الاشعاعي للمياه سيتم انشائها في هذه المنطقة لمراقبتها على مدار الساعة.

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مركز الأمن النووي الايراني ينفي ما تردد عن تلوث نهر أرس الحدودي بمواد مشعة