إيران تحرز لقب الوصافة في بطولة آسیا للمبارزة

العالم - إيران

وكان المنتخب الوطني الإيراني للمبارزة في فئة سلاح السيف العربي (Saber) قد فاز على الیابان في نصف النهائي بطولة آسيا، التي تستضيفها مدينة ووشو الصينية حتى 22 يونيو الجاري المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وخسر المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية وحلت في مركز الوصافة بالبطولة.

وواجه لاعبو منتخب إيران المنتخب الفلبيني في الجولة الأولى من البطولة الآسيوية، وتمكنوا من التغلب على هذا الفريق بنتيجة 45-13.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب الإيراني: علي باكدامن ومحمد فتوحي ومحمد رهبري وفرزاد باهر أرسباران.