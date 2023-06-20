الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
٠٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. قوات الاحتلال تعتدي على محتجين بالجولان السوري وإصابة العشرات

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أصيب العشرات من أبناء الجولان السوري المحتل جراء اعتداء شنته قوات الجيش الإسرائيلي، خلال احتجاجهم لمنع بناء وحدات توليد الكهرباء عبر توربينات هوائية بأراضيهم.

العالم- سوريا

وحسب المعلومات فإن الجيش الإسرائيلي، استقدم تعزيزات لمحاصرة المناطق الزراعية المزمع إقامة توربينات هوائية عليها، في الجولان السوري.

وعلى الأثر، توجه مئات السوريين من أبناء الجولان المحتل، إلى منطقة الحفاير شرقي قرية مسعدة، فيما منعهم الجيش الاسرائيلي من الوصول إلى أراضيهم، وأطلق قنابل الغاز السام عليهم.

قوات الاحتلال تعتدي على محتجين في الجولان السوري وإصابة العشراتوأغلق دروز فلسطين طرقات رئيسية احتجاجاً على الاعتداء على أهالي الجولان السوري المحتل.

ويُسجل لأهالي الجولان مواقف بارزة ومشرّفة في مواجهة المحتل الإسرائيلي ومقاومته.

ومؤخراً رفض أهالي الجولان مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في أرضهم، مؤكدين تشبثهم بكل ذرة تراب منها، وصمودهم في مواجهة محاولات الاحتلال تهجيرهم منها قسراً.

جرفات واليات مسح لقوات الاحتلال الاسرائيلي تتوجه الى اراضي المزارعين بالجولان لتنفيذ،مشروع التوربينات الهوائيةجرفات واليات مسح لقوات الاحتلال تتوجه الى اراضي المزارعين بالجولان لتنفيذ مشروع التوربينات الهوائية

وجاء في بيان عممته الهيئة الدينية الدرزية : " رسالة لأبنائنا واخواننا أصحاب الأراضي المستهدفة من قبل شركة المراوح، والذين أعلنوا في السابق وقوفهم إلى جانب أهلهم ورفضهم القاطع لإقامة المشروع على أراضيهم - أيها الأهل، دقت ساعة الحقيقة، وحانت لحظة الاختبار، نطلب منكم التواجد حالاً في أراضيكم، ورفض دخول المعتدين إليها، ونحن بإذن الله إلى جانبكم وسنداً لكم في الدفاع عن حقكم الشرعي".

روابط ذات صلة

أسرى الجولان المحتل يؤكدون حتمية النصر والتحرير

أنباء عن تبني 'لواء القدس' إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان المحتل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كتيبة جنين تنشر مشاهد لتفجير ناقلة جند إسرائيلية محصّنة بعبوة ناسفة

وزير التعليم العراقي يستقبل خرازي ويبحثان التعاون العلمي المشترك بين البلدين

مفوضية انتخابات العراق تستبعد إجراء انتخابات برلمان كردستان ومجالس المحافظات معا

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في جنين

بري يطالب الإتحاد الاوروبي مساعدة لبنان في إيجاد حل سريع لمسألة النازحين

الشيخ حمودي يستقبل خرازي ويثمن تسهيلات إيران لاستمرارية تدفق الغاز