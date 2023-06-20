شاهد.. قوات الاحتلال تعتدي على محتجين بالجولان السوري وإصابة العشرات

العالم- سوريا

وحسب المعلومات فإن الجيش الإسرائيلي، استقدم تعزيزات لمحاصرة المناطق الزراعية المزمع إقامة توربينات هوائية عليها، في الجولان السوري.

وعلى الأثر، توجه مئات السوريين من أبناء الجولان المحتل، إلى منطقة الحفاير شرقي قرية مسعدة، فيما منعهم الجيش الاسرائيلي من الوصول إلى أراضيهم، وأطلق قنابل الغاز السام عليهم.

قوات الاحتلال تعتدي على محتجين في الجولان السوري وإصابة العشراتوأغلق دروز فلسطين طرقات رئيسية احتجاجاً على الاعتداء على أهالي الجولان السوري المحتل.

ويُسجل لأهالي الجولان مواقف بارزة ومشرّفة في مواجهة المحتل الإسرائيلي ومقاومته.

ومؤخراً رفض أهالي الجولان مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في أرضهم، مؤكدين تشبثهم بكل ذرة تراب منها، وصمودهم في مواجهة محاولات الاحتلال تهجيرهم منها قسراً.

جرفات واليات مسح لقوات الاحتلال الاسرائيلي تتوجه الى اراضي المزارعين بالجولان لتنفيذ،مشروع التوربينات الهوائيةجرفات واليات مسح لقوات الاحتلال تتوجه الى اراضي المزارعين بالجولان لتنفيذ مشروع التوربينات الهوائية

وجاء في بيان عممته الهيئة الدينية الدرزية : " رسالة لأبنائنا واخواننا أصحاب الأراضي المستهدفة من قبل شركة المراوح، والذين أعلنوا في السابق وقوفهم إلى جانب أهلهم ورفضهم القاطع لإقامة المشروع على أراضيهم - أيها الأهل، دقت ساعة الحقيقة، وحانت لحظة الاختبار، نطلب منكم التواجد حالاً في أراضيكم، ورفض دخول المعتدين إليها، ونحن بإذن الله إلى جانبكم وسنداً لكم في الدفاع عن حقكم الشرعي".