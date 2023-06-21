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الجهاد الإسلامي: المقاومة حاضرة لردع المحتل ولن تتوقف

الجهاد الإسلامي: المقاومة حاضرة لردع المحتل ولن تتوقف
الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيدين القساميين البطلين: مهند فالح شحادة (26 عاماً)، وخالد مصطفى صباح (24 عاماً) من قرية عوريف، منفذا عملية إطلاق النار البطولية قرب مستوطنة "عيلي" جنوب نابلس عصر الثلاثاء.

العالم - فلسطین

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن هذه العملية البطولية المباركة، جاءت رداً طبيعياً على جرائم العدو في غزة وجنين، واستجابة ميدانية لنداء الساحات وتوحيدها في وجه الاحتلال المجرم والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى والانتقام لدماء الشهداء الأبطال.

وشددت على أن هذه العملية أثبتت مدى حيوية مقاومتنا وقدرتها على ضرب العدو وإيلامه، ونؤكد أن المقاومة حاضرة لردع المحتل، وأن معركة "ثأر الأحرار" في غزة وصولاً إلى "بأس الأحرار' في الضفة، لن تتوقف حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات.

وقتل 4 "إسرائيليين"، وأصيب 4 آخرين في عملية إطلاق نار فدائية عصر الثلاثاء، قرب مستوطنة "عيلي" شمال رام الله.

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