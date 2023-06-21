أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023

جام جم ..

فشل محاولات الغرب فرض عزلة على ايران بتوسع دبلوماسية بلادنا في الجوار والمنطقة

رسالت ..

معادلات القوة تغيرت لصالح محور المقاومة ..زيارات متزامنة لقادة حماس والجهاد الإسلامي لطهران

اعتماد ..

وزير الخارجية أمير عبد اللهيان في جولة تشمل قطر وسلطنة عمان

قدس ..

مصرع أربعة مستوطنين صهاينة وإصابة أربعة آخرين في عملية إستشهادية برام الله

جوان ..

عملية إستشهادية لمقاوميْن فلسطينيين إثنين توقع قتلى وجرحى بمستوطنة صهيونية برام الله

جمهوري اسلامي ..

الشرطة الألبانية تقتحم مخيما لمنظمة خلق الإرهابية في إطار عمليات لمكافحة الإرهاب

كيهان ..

حضور وفد عن حركة أنصار الله وقائد القوات اليمنية المشتركة بموسم الحج بمكة المكرمة

خراسان ..

الرئيس الفرنسي يدعو لإيجاد نظام أوروبي مشترك للدفاع الجوي لايعتمد على أمريكا

افتاب يزد ..

موسكو تتهم واشنطن بمنع اكراد سوريا من بدء مباحثات مع الحكومة السورية

ابرار..

الرئيس الأمريكي يحذر من جدية تهديد نظيره الروسي بشأن إحتمال إستخدام السلاح النووي

ارمان ملي ..

أرمينيا تتهم جمهورية أذربيجان بخرق إتفاق وقف إطلاق النار بقره باغ وباكو تنفي بشدة

مردم سالاري ..

حلف الناتو يعلن حالة الإنذار في صفوف قواته بجمهورية كوسوفو مع تفاقم الأزمة فيها

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأربعاء

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جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت عن تحول ايران لمحور للدبلوماسية الإقليمية بمقالها( فصائل المقاومة هي الرابحة )..استئناف العلاقات بين ايران والسعودية حمل مؤشرا واضحا على تغيير السعودية سياساتها الاقليمية بناء على واقعِ فرضِه تغيير الموازنات الاقليمية لصالح جبهة المقاومة من جانب وفقدانِ الرياض الثقةَ بتعهداتِ وسياساتِ امريكا من جانب اخر.

ان السعودية سارت بعدها في خطوات اخرى تزيد المسافةَ بينها وبين الكيان الصهيوني باستضافةِ وفدٍ للمقاومة الفلسطينية والتقاربِ مع سوريا والتحركِ بجديةٍ اكبرَ بمسار حل الازمة اليمنية .

إستئناف العلاقات بين ايران والسعودية كان البوابة التي شجعت الرياض على خطوات لاحقة بمسار تفهم ضرورة مواكبة آمال الأمة الإسلامية.

في الواقع ايران تحولت من خلال واقع تغير الموازنات الاستراتيجية بالمنطقة لصالح جبهة المقاومة لمحورٍ للنشاطات والتحركات الدبلوماسية الاقليمية بما يخدم تعزيز موقف وقدرات ومكانة فصائل المقاومة الفلسطينية ، ولعل زيارة قيادات هذه الفصائل بتوقيت متزامن لطهران مؤشر واضح على ذلك.

خراسان ..

في مقالها ( القنابل الأنبوبية, تسبب كوابيس لتل أبيب ثانية) كتبت صحيفة خراسان.. لقنت المقاومة الفلسطينية الكيانَ الصهيوني درسا قاسيا ردا على جرائمه البشعة بمدينة جنين , الدرس تمثل بتفجير قنبلة انبوبية ضخمة بزنة اربعين كيلوغراما في طريق رتل عربات عسكرية صهيونية خلال اقتحام جنين . التفجير دمر عدة عربات واوقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الصهاينة .

الكيان الصهيوني إعترف بما وصفه بوقوع قواته في كمين خلال عدوانها على جنين مشيرا إلى كونه شبيها بكمائنِ حزب الله وحماس.

في الواقع فجر هذا الكمينُ الفلسطيني مخاوفَ كبيرة لدى القادة العسكريين الصهاينة من ان يكون الامر بداية لانتقال المقاومة في الضفة الى مرحلة اكبرَ واكثَرَ خطورةً بدخول القنابل الانبوبية الفلسطينية للميدان. ويقول خبراء الجيش الصهيوني ان هذه القنابل ستجعل ايةعمليات عسكرية بالضفة مخاطَرةً كبيرة سواء اذا ماتم استخدامُ المشاة اولا ام المركباتِ العسكرية والمدرعات.

ابرار..

في تقريرها ( واشنطن تمنع أكراد سوريا من التباحث مع دمشق ) كتبت صحيفة ابرار ..اكد ميخائيل بوغدانوف مساعدُ وزير الخارجية الروسي ان هناك معلوماتٍ وثيقةً تشير الى وقوف امريكا وراء منع التنظيمات الكردية المسلحة بسوريا من بدء مباحثات مع الحكومة السورية .

بوغدانوف أوضح أن أمريكا لاتعير أية أهمية لضرورة حل المشاكل بين أكراد سوريا ودمشق فكل مايهمها هو النفط السوري.

ويرى هذا المسؤول الروسي ان واشنطن تتعمد عرقلة اي تحرك لاعادة الامن والاستقرار في سوريا وتبرر بقاء قواتها بذريعة كاذبة تتحدث عن مكافحة الارهاب.

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقاله ( شرخ عميق بنظام الدفاع الجوي الأوروبي )..استمرار الحرب في اوكرانيا لم يعمق الخلافات بين الشرق والغرب فحسب , بل عمق الخلافات بين البلدان الاوروبية ايضا وشدد الجدل بين بلدان اوروبية بالناتو حول فيما اذا كان من الضروري ايجاد جيش اوروبي موحد ام مواصلة سياسات التبعية العسكرية والاستراتيجية الاوروبية لامريكا.

الرئيس الفرنسي انتقد بشدة مؤخرا تحرك بلدان بالناتو لشراء منظومات دفاع جوي من أمريكا داعيا لإيجاد منظومة دفاع أوروبية.

ان ما يحدث يعيد الجدل المعروف بين بلدان اوروبية رئيسية في حلف الناتو حول طبيعة العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة , فالرئيس الفرنسي ماكرون سبق وان دعا مرارا وبدعم من المانيا لتشكيل جيش اوروبي موحد للحد من الاعتماد على امريكا ولتفادي مخاطر تقلبات سياسات البيت الابيض , فيما عارضت بريطانيا وبولندا بالدرجة الاولى هذا التوجه دائما.

مردم سالاري ..

في مقالها ( تفجر خلافات داخلية بحركة طالبان الباكستانية ) كتبت صحيفة مردم سالاري ..حركة تحريك طالبان النسخة الباكستانية لطالبان الافغانية انهت اتفاق التهدئة مع اسلام اباد منذ العام الماضي لتعود لنهجها الارهابي بشن هجمات وتفجيرات مستفيدة من دعم غير معلن من طالبان الافغانية .

طالبان الباكستانية شهدت مؤخرا معارك داخلية وسقوط ضحايا اثر رفض تيار فيها لوساطة طالبان الأفغانية بينها وحكومة إسلام اباد.

وهي وساطة استهدفت في الواقع تفادي حدوث اجواء تصعيد بين كابول واسلام اباد بعد شن القوات الباكستانية هجمات برية وجوية على مواقع لتحريك طالبان في الاراضي الافغانية نفسها وتصاعد الاتهامات الباكستانية للامارة الطالبانية بكابول بدعم النسخة الباكستانية وامتداداتها الاتنية التي تشكل قاعدتها الحاضنة في شمال غرب باكستان.