امير عبداللهيان يصل الى ابوظبي

العالم - ايران

وأفاد المراسل الموفد من وكالة انباء فارس، بأن حسين امير عبداللهيان، وصل الى العاصمة الاماراتية ابوظبي المحطة الرابعة من جولته في الدول المطلة على الخليج الفارسي. حيث كان في استقباله خليفة شاهين المرر وزير الدولة الاماراتي – وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقبل ذلك، زار امير عبداللهيان كل من قطر وسلطنة عمان والكويت، التقى خلالها كبار المسؤولين في هذه الدول وأجرى معهم محادثات تناولت اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية.

وقد التقى وزير الخارجية الايراني في 2 حزيران/يونيو 2023 على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية اصدقاء بريكس في كيب تاون بجنوب افريقيا، مع نظيره الاماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، وأجرى معه محادثات تناولت أهم الموضوعات الثنائية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.