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موسكو تعلن رفضها حضور ماكرون في قمة ’بريكس’

موسكو تعلن رفضها حضور ماكرون في قمة ’بريكس’
الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن موسكو أبلغت جنوب إفريقيا رفضها حضور قادة الدول غير الصديقة لروسيا وبينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة "بريكس" بجنوب إفريقيا.

العالم - روسيا

وفي تعليقه على رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الحضور إلى قمة "بريكس" التي ستعقد في جنوب إفريقيا في أغسطس القادم، قال ريابكوف: "الطرف المضيف هو الذي يحدد دائرة المدعوين وهذه ممارسة تقليدية. ولكن من المهم أيضا أن هذا يجب أن تسبقه مشاورات بين جميع المشاركين في "بريكس".

وأضاف: "من الواضح أن قادة الدول /على غرار ماكرون/ ممن يمارسون هذه السياسة العدائية وغير المقبولة بالنسبة لنا ويجادلون بشدة في أنه يجب عزل روسيا دوليا ويوافقون على خطط الناتو لإلحاق ما يسمونه بالهزيمة الاستراتيجية بروسيا، لا محل لهم في قمة "بريكس". هذا أمر مرفوض".

وأضاف: "لا نخفي موقفنا هذا، وأبلغنا زملاءنا في جنوب إفريقيا به ونأمل أن تؤخذ وجهة نظرنا بعين الاعتبار بالكامل".

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