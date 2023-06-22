بغداد: إيران أبدت استعدادها لزيادة اطلاقات الغاز

العالم - العراق

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زيارة وفد وزارة الكهرباء إلى إيران، أسفرت عن زيادة طاقات الغاز"، مبيناً أن "الجانب الإيراني يجهز العراق بـ45 مليون متر مكعب من الغاز والذي أسهم بزيادة طاقة المحطات وتشغيل محطات أخرى".

وأضاف موسى، أن "الجانب الإيراني أعرب عن استعداده لزيادة إطلاقات الغاز"، مشيراً إلى، أن "العراق يحتاج من 55-60 مليون متر مكعب من الغاز، لكن بحسب المفاوضات مع الجانب الإيراني فإن المتوفر الآن 45 مليون متر مكعب".

وأعرب، عن أمله "أن يستمر هذا التجهيز بالغاز لمواكبة ذروة الأحمال وتشغيل المحطات"، لافتاً إلى أنه "لا توجد إمدادات غاز أو خطوط نقل من دول أخرى، وإنما فقط خطوط الارتباط مع الجانب الإيراني التي تمد العراق بالغاز".

وأكد، أن "تجهيز المنظومة وصل لغاية الآن إلى 25 ألفاً و280 ميغاواط"، مشيراً إلى أن "هذا الحمل هو الأعلى بتأريخ تأسيس منظومة الطاقة في العراق، حيث ساعدنا بذلك توافر الغاز وزيادة إطلاقاته".

الجدير بالاشارة الى ان العراق يعاني من مشكلة كبيرة في التزويد بالكهرباء، حيث ان المدن العراقية تعاني من قطع الكهرباء بشكل شبه دائم ، خاصة في فصل الصيف عندما تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية.