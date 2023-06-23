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قائد الثورة الاسلامية: على الأجهزة الأمنية التظافر فيما بينها

قائد الثورة الاسلامية: على الأجهزة الأمنية التظافر فيما بينها
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ضرورة ان يترجم التظافر والتعاون على ارض الواقع وبشكل كامل بين كافة الاجهزة الامنية في الجمهورية الاسلامية .

العالم - ايران

وقال سماحته في رسالة وجهها الى الاجتماع المشترك الذي انعقد بين وزارة الأمن الايرانية واستخبارات الحرس الثوري، في تاريخ 15 يونيو الحالي في مدينة مشهد المقدسة، وتم نشرها اليوم في وسائل الاعلام، " ان قضية الاستخبارات هي من القضايا الهامة في البلاد، وان احدى نقاط ضعفنا فيما يتعلق بالاجهزة الامنية ،هي عدم التفاهم بين هذه المجموعات".

واضاف سماحة قائد الثورة الاسلامية " اذا كان السادة يسعون للجهاد في سبيل الله فان جهادهم هو تطبيق هذا التفاهم في كافة المستويات، ورغم ان هذا التفاهم هو موجود بشكل جاد اليوم في قيادة هذين الجهازين ، لكن الجهاد الحقيقي هو ترجمة هذا التفاهم والتعاون في كافة الصعد".

هذا وقد عقدت وزارة الامن الايرانية واستخبارات حرس الثورة الاسلامية هذا الاجتماع من اجل تنفيذ توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية والتعاضد والتظافر بين هذين المؤسستين الثوريتين في مواجهة مؤامرات اعداء الثورة الاسلامية.

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قائد الثورة الاسلامية: على الأجهزة الأمنية التظافر فيما بينها

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