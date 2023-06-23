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اليابان تعبر عن استيائها من تصريحات بايدن حول إنفاقها الدفاعي

اليابان تعبر عن استيائها من تصريحات بايدن حول إنفاقها الدفاعي
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

عبّرت حكومة اليابان، اليوم الجمعة، عن استيائها من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي اعتبر نفسه السبب في قرار طوكيو بزيادة ميزانية الدفاع.

العالم - أسيا و الباسفيك

وقال الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكادزو ماتسونو، في مؤتمر صحفي: "على الرغم من أننا لا نعرف بالضبط المعنى الحقيقي لتصريحات الرئيس الأمريكي بايدن، فقد تم إيصال موقف اليابان بأن قرار زيادة ميزانية الدفاع تم اتخاذه استنادًا إلى استنتاجاتها الخاصة، ومثل هذه التصريحات مضللة".

وقبل عدة أيام، شارك الرئيس الأمريكي في فعالية بولاية كاليفورنيا حيث تطرق إلى زيادة ميزانية الدفاع في اليابان، مشيرا إلى أنه التقى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ثلاث مرات، دون أن يتذكر اسم منصبه بالضبط.

وقال: "هل تعلمون أن اليابان لم تزيد ميزانيتها العسكرية لفترة طويلة جدًا؟ وخمنوا ماذا حدث؟ لقد التقيت بالرئيس... بالمستشار... آسف، بزعيم اليابان، أعتقد، في ثلاث مناسبات مختلفة، بما في ذلك في هيروشيما. وقد أقنعته... أقنعته بأنه يجب أن يفعل شيئًا رائعًا (مختلفًا عن الماضي)".

وطلب الرئيس الأمريكي أيضًا من الحاضرين التفكير في "متى سمعوا أن طوكيو تهتم بما يحدث في وسط أوروبا في الحرب والمساعدة والدعم لأوكرانيا".

يشار إلى أنه في منتصف ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، اعتمدت اليابان ثلاثة، وثائق رئيسية تحدد زيادة الإنفاق الدفاعي إلى مستوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

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اليابان تعبر عن استيائها من تصريحات بايدن حول إنفاقها الدفاعي

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