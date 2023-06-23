هنية: الضفة تشكل اسناداً استراتيجياً لجبهة قطاع غزة

وفي مقابلة مع قناة العالم، قال هنية: علينا ان نتذكر ان الانتفاضة الثانية اسهمت فيها الضفة الغربية اسهاما كبيرا من خلال العمليات التي نفذت المقاومة في ذلك الوقت بما في ذلك العمليات الاستشهادية وارتفعت فاتورة الدم الاسرائيلي وقتل الصهاينة من خلال هذة المشاركة للضفة الغربية، مشيراً الى ان الضفة مرت بسنوات صعبة خلال الفترة الماضية وذلك بسبب استراتيجيات استخدمها الجيش الاسرائيلي في متابعة ومواجهة شعبنا وشبابنا ومقاومتنا.

واوضح، أن جبهة الضفة الغربية هي جبهة مفتوحة على مصراعيها لاي مواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي وهي تشكل بالتاكيد اسنادا استراتيجيا لجبهة قطاع غزة وبالعكس وذلك بهدف حماية القدس والمسجد الاقصى ومواجهة المخططات الاسرائيلية الخطيرة التي تتابعها في القدس والاقصى على وجه الخصوص.

