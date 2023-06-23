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الحكومة البريطانية تمنع بلدية لندن من رفع علم الاتحاد الأوروبي

الحكومة البريطانية تمنع بلدية لندن من رفع علم الاتحاد الأوروبي
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

منعت الحكومة البريطانية مجلس مدينة لندن من رفع علم الاتحاد الأوروبي فوق مبناه في ذكرى الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تحت طائلة الملاحقة القضائية.

العالم _ أوروبا

ونقلت صحيفة "إندبندنت" عن مسؤول في بلدية لندن، أنه "نظرا لأن أكثر من مليون شخص من الدول الأوروبية الأخرى يعتبرون لندن موطنهم، فمن المدهش أن تمنع الحكومة رفع العلم الأوروبي".

وقال إن "الأوروبيين يقدمون مساهمة كبيرة في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية، وكل ما أردنا فعله هو أن نظهر امتناننا من خلال هذه البادرة الصغيرة".

تجدر الإشارة إلى أن رفع علم الاتحاد الأوروبي لم يتطلب إذنا خاصا حتى تم إجراء تغييرات على قواعد التخطيط الحضري والضواحي للتحكم في الإعلانات في إنجلترا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتخلت قاعة مدينة لندن عن عادة رفع علم الاتحاد الأوروبي بعد إبلاغ الموظفين بإمكانية محاكمتهم دون إذن خاص من مجلس مدينة نيوهام.

وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، وفي 1 يناير 2021، انتهت الفترة الانتقالية في علاقتهما.

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الحكومة البريطانية تمنع بلدية لندن من رفع علم الاتحاد الأوروبي

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