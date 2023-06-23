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حاملة طائرات أمريكية تزور ميناء في فيتنام

حاملة طائرات أمريكية تزور ميناء في فيتنام
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن تتوقف حاملة الطائرات الأمريكية "يو.إس.إس. رونالد ريغان" في ميناء فيتنامي الأحد المقبل، في زيارة نادرة لإحدى أكبر السفن التابعة للبحرية الأمريكية.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وبحسب الخارجية الفيتنامية، فإن حاملة الطائرات الأمريكية، من طراز نيميتز العملاقة التي تعمل بالطاقة النووية، ستصل إلى ميناء دا نانغ في 25 يونيو الجاري، وستبقى حتى لثلاثين من الشهر نفسه، مستفيدة من ميناء قامت الولايات المتحدة بتحديثه وتوسيعه خلال حرب فيتنام.

وهذه الزيارة الثالثة من نوعها لحاملة طائرات أمريكية لفيتنام منذ انتهاء الحرب بينهما. وتأتي بعد قرابة الشهر من قيام سفينة تدريب تابعة للبحرية الصينية بتوقف مؤقت في دا نانغ، في إطار ما وصفته بجولة نوايا حسنة زارت خلالها تايلاند وبروناي والفلبين.

كما قامت المدمرة "إيزومو"، أكبر مدمرات البحرية اليابانية، بزيارة ميناء في فيتنام الأسبوع الماضي، بعد تدريبات في بحر الصين الجنوبي مع حاملة الطائرات رونالد ريغان، من بين سفن أمريكية أخرى.

ونقلت صحيفة "في.إن.إكسبريس" الإلكترونية الفيتنامية، عن الناطق باسم وزارة الخارجية فام ثو هانغ القول: "في الآونة الأخيرة، استقبلت فيتنام زيارات لسفن بحرية من دول مختلفة، وهذه المرة ستكون الزيارة (لحاملة الطائات الأامريكية) يو.إس.إس.رونالد ريغان.. هذا تبادل طبيعي ودي من أجل السلام والاستقرار والتعاون والتنمية في كل من المنطقة والعالم".

والصين هي الشريك التجاري الأكبر لفيتنام.

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حاملة طائرات أمريكية تزور ميناء في فيتنام

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