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ضيوف الرحمن يتأهبون لأداء شعيرة الحج هذا العام في مكة المكرمة + فيديو

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

مكة المكرمة (العالم) 2023.06.24 - يستعد ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج هذا العام في أكبر اجتماع إسلامي وهو تجسيد لمشروع الأمة الإسلامية الذي نادى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

العالم - خاص بالعالم- مراسلون

جاؤوا ليلبوا نداء الله سبحانه وتعالى.. ضيوف الرحمن وفدوا من كل حدب وصوب لأداء شعيرة الحج هذا العام.

عيون العالم هذه الأيام تشخص باتجاه مكة المكرمة، فالحج أكبر تجمع للمسلمين من مختلف الدول والبلاد الإسلامية.

وينوه حاج من المشاركين بالموسم هذا العام لمراسلنا: عندما نأتي ونطوف حول بيت الله الحرام فإننا ننتقل من حالة الفرد إلى الاجتماع.

جموع غفيرة من مناطق عديدة تتحدث بألسنة ولغات شتى.. لكن الهدف واحد.. الوقوف بين يدي الله، وتوثيق عرى أمة جمعتها كلمة التوحيد.

على ذكر الله وتعظيمه انتظمت صفوف الحجيج، في دلالة على مظهر الوحدة الإسلامية.

ويقول حاج لمراسلنا: الحج هو عبادة اجتماعية والكل منا سواسية أمام الله سبحانه، وهذا الإحرام فلسفته هي ان الكل متساؤون أمام الباري، والهدف هو بناء الأمة الإسلامية.. وإن لم تبنى الأمة لا يمكن بناء الحضارة الإسلامية.

كل سنة يحدث هذا اللقاء العالمي بين أبناء الأمة الإسلامية.. لكن هل يستفاد منه كما يجب؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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