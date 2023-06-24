الانتهاكات الإسرائيلية متواصلة ما بين قتل الشباب وإحراق الأشجار والممتلكات + فيديو

العالم – فلسطين

مسلسل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على الفلسطينيين وأرواحهم وممتلكاتهم لا يتوقف.. حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة كان شاهدا على استشهاد شاب فلسطيني بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار.

وحسب مصادر عبرية فإن فلسطينيا وصل من جهة الضفة الغربية إلى حاجز قلنديا وفتح النار تجاه الجنود الاحتلال المتواجدين في المكان، ما أدى لإصابة جنديين اثنين.

وأشارت المصادر إلى أن الجنود ردوا على مصدر إطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد الشاب، لتهرع بعدها سيارات الإسعاف الإسرائيلية تجاه مكان الحدث لنقل العصابات.

وفي شكل آخر من اشكال الاعتداءات الإسرائيلية أقدمت مجموعة من المستوطنين على إحراق الأراضي الزراعية في بلدة سعير شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية، بعد هجوم عنيف على البلدة بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.

المصادر الفلسطينية أكدت أن عشرات المستوطنين من مستوطنة أصفر هجموا بحماية جنود الاحتلال أراضي في بلدة سعير وأشعلوا النيران في أشجار حرجية ومثمرة، ما أدى إلى احتراق مئات الدونمات المزروعة بالزيتون.

وخلال الأيام الأخيرة شدد المستوطنون من اعتداءاتهم على الفلسطينيين، حيث هاجموا في وقت سابق بلدات في محيط مدينة نابلس واعتدوا على مدنيين وممتلكاتهم، ما أدى لإصابة العشرات منهم وتدمير المئات من السيارات والمحال التجارية التابعة لهم.

الانتهاكات الإسرائيلية تأتي في ظل تصاعد حالة المقاومة في القدس والظفة الغربية ردا على جرائم الاحتلال، حيث نفذ الفلسطينيون 269 عملا مقاوما بينها 38 عملية إطلاق نار خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و22 من الشهر الجاري أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين إسرائيليين وإصابة 21 آخرين، بينهم جنود، بينما استشهد 15 فلسطينيا.

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