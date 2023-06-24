فاغنر لا تشكل خطرا على الأمن القومي أو الجيش الروسي + فيديو

العالم – روسيا

وفي حديث مباشر لقناة العالم الإخبارية لفت د.سمير أيوب قائلا: يبدو أن التصريحات السابقة لبريغوجين التي كانت تنتقد وزارة الدفاع الروسية وما حدث بعد ذلك -وخاصة أن هذه المجموعة لا تشارك في العمليات العسكرية منذ أكثر من شهر- يبدو أن ذلك اعتبر عدم اكتراثا من وزارة الدفاع للإنجازات التي قامت بها أثناء العملية العسكرية.

وأضاف: لذلك يبدو أن بريغوجين يحاول التعبير عما وصل إليه الوضع بهذه الطريقة، لكن يبدو أن وسائل الإعلام الغربية والخارجية تضخم هذه المسألة بشكل كبير ولا يستحق، حيث يحاولون تصويره الآن وكأن هناك انقلاب وصدام عسكري.

وشدد على أنه: لا أعتقد أن مجموعة مثل فاغنر يمكن أن تشكل خطرا على الأمن القومي أو على الجيش الروسي، يمكن أن تحصل بعض الصدامات البسيطة أو الطفيفة الناتجة عن عدم التقدير الاوضاع.. لكن بشكل عام نلاحظ أن منطقة روستوف يتواجد بها الجيش الروسي ومجموعة فاغنر ولا يوجد أي صراع ما بين الطرفين.

ولفت إلى أن: يمكن أن تكون المسألة شخصية أكثر مما هي سياسية، بين بريغوجين ووزير الدفاع الروسي، ويمكن أن يكون لها رواسب سابقة.

وأوضح قائلا: لكن بشكل عام المسائل كلها تحت السيطرة، ولا يوجد أي خطر، واليوم خطاب بوتين وضع النقاط على الحروف.. حيث هدد وقال بأنه لا يمكن أن يسمح بتعريض الأمن الوطني الروسي وسلامة المواطن الروسي للخطر.

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