فشل العمليات العسكرية الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة

العالم – غياهب الكيان

وفيما يتعلق بلجوء العدو الاسرائيلي لسلاح الطيران في الضفة الغربية المحتلة لاول مرة منذ عقدين لاغتيال المقاومين الثلاثة، وحول دلالات ذلك اكد صالح ابو عزة الباحث المختص بالشان الاسرائيلي بأن هناك شبه إجماع بان الحملة التي بدأت في اذار/ مارس من عام 2022 والتي سميت حينها بكاسر الأمواج وهي عملية عسكرية تقوم بها القوات البرية لجيش الاحتلال هناك شبه اجماع بان هذه العملية فاشلة.

ونوه أبو عزة أن هناك اغتيالات واعتقالات وحملات واسعة سواء ضد المقاومين الفلسطينيين او ضد المقاومة او ضد المدنيين الفلسطينيين فكل ذلك فشل، والان هنالك نوع من القرار الاسرائيلي بالمحافظة على العنصر البشري في جيش الاحتلال، بمعنى ان هناك مهددات حقيقية لهذا الجيش ولهذه القوات البرية فعندما تدخل تلك القوات جنين ومخيم جنين وارياف جنين خاصة بانها عرضة لاطلاق النار وعرضة للعبوات الناسفة وخاصة كمين جنين الذي تبنته كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، فلذلك يلجأ الى خطوات يكون العنصر البشري فيها ليس موجودا على الارض يتعرض مباشرة لاطلاق النار ما يدل على العجز الصهيوني.



كما ألقى البرنامج الضوء على وحشية الصهاينة التي لم تتوقف في اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث عمدت عصابات المستوطنين الى مهاجمة قرىً فلسطينية آمنة من بينها قرية ترمسعيا حيث عمدوا الى اطلاق النار على السكان ما أدى الى استشهاد احدهم واحرقوا المنازل والممتلكات.



كما تطرق البرنامج الى المجازر التي ارتكبت منذ سنوات من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي حيث قدرت احصائيات فلسطينية حصول اكثر 500 اعتداء من المستوطنين على الفرى الفلسطينية الشهر الماضي وحدة.

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