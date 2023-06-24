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الامارات تعلق على التطورات الأخيرة في روسيا

الامارات تعلق على التطورات الأخيرة في روسيا
السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

علق أنور قرقاش، المستشار الرئاسي لرئيس دولة الإمارات ، على التطورات في روسيا عقب التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

العالم - الامارات

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب أنور قرقاش: "في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها روسيا، أصبحت الحاجة إلى حل سياسي يعالج الأزمة الأوكرانية وتداعياتها أكثر إلحاحاً لتجنيب العالم المزيد من الاحتقان".

وأضاف قرقاش: "الحلول السياسية لم تعُد خياراً بل ضرورة لتفادي الصراعات وانعكاساتها السلبية على مسارات الاستقرار والتنمية في العالم".

هذا وتتعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع تمرد مسلح أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الرسائل ومشاهد الفيديو التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة "فاغنر" حول "ضربة وجهتها وزارة الدفاع الروسية" للمعسكرات الخلفية لـ"فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي.

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