مسؤول اسرائيلي يحذر من عزلة سياسية ودولية غير مسبوقة

والعزلة وفق رأي الرجل هي النتيجة الطبيعية لتصرفات حكومة إسرائيلية يرأسها نتنياهو وأصحاب القرار فيها سمطرتش وبن غفير.

المسؤول الإسرائيلي الذي رفض ذكر اسمه قال وفي قوله بيان للشارع الاسرائيلي، كيف يطبق القانون من رجل عرف عنه خرق القانون في إشارة لبن غفير.

وكان بن غفير دعا قبل أيام الى زيادة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وتنفيذ عملية عسكرية حتى لو كانت النتيجة الالاف القتلى من الفلسطينيين، تصريحات حتى الولايات المتحدة التي تصنف بانها الراعي الرسمي للاحتلال لم تتقبلها.

ورغم ان صاحب رسالة العزلة السياسية الذي رفض الإفصاح عن نفسه تحدث عما يمكن ان يكون، لكن ما كان وهو مستمر من ازمة داخلية في كيان الاحتلال يزيد صعوبة الواقع في تل ابيب.

فبينما يرفض العالم التعامل مع اقطاب الحكومة الحالية فان التظاهرات التي تعم الشارع الإسرائيلي هي الأخرى جعلت نتنياهو ومن حوله في عزلة داخلية.

اقطاب المعارضة الإسرائيلية في الفترة الأخيرة يرون ان الوقت مناسب اليوم لانهاء حقبة اليمين المتطرف لاسيما وان كافة الاستطلاعات الأخيرة تؤكد ان أي انتخابات مقبلة ستفقد فريق نتنياهو اكثر من عشرة مقاعد في الكنيست مما يعني ان وجه نتنياهو سيغيب عن وسائل الاعلام مستقبلا.

في تل ابيب يدركون ان الوجوه المكشوفة ستفقدهم الكثير من الدعم الدولي وحتى الأمريكي.