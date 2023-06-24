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الرئيس الروسي يرفع الحد الأقصى لسن التعاقد مع القوات المسلحة إلى 70 عاما

الرئيس الروسي يرفع الحد الأقصى لسن التعاقد مع القوات المسلحة إلى 70 عاما
السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يرفع الحد الأقصى لسن الخدمة التعاقدية أثناء التعبئة أو الأحكام العرفية أو زمن الحرب، ليطال من هم في الـ70 من عمرهم.

العالم - روسيا

وبموجب القانون الجديد، سيكون سن القبول الأقصى بالنسبة لأولئك الذين يحملون رتبة ضباط كبار مثل عقيد عام وأميرال، خلال فترة التعبئة أو الأحكام العرفية أو زمن الحرب - 70 عاما. وبالنسبة للمواطنين من مختلف الرتب العسكرية - 65 عاما.

ووفقا لقانون الخدمة العسكرية، فإن الحد الأقصى لسن الخدمة للرجال هو من 50 إلى 65 عاما، حسب الرتبة. وبعد بلوغه، يمكن البقاء في القوات المسلحة الروسية لعدة سنوات أخرى من خلال توقيع عقد جديد.

في الوقت نفسه، تبقى عقود كبار الضباط من حاملي رتب المشير وجنرال الجيش وأميرال الأسطول، قابلة للتجديد لفترة يحددها الرئيس الروسي بغض النظر عن أعمارهم.

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