اشتباك مسلّح في جنين.. ومستوطنون يضرمون النار في أراضي بالخليل

العالم - فلسطين

وأحرق الشبّان الثائرون مساء اليوم السبت مركبةً عسكريةً لقوات الاحتلال خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وأطلق المقاومون الفلسطينيون النار صوبَ قوات الاحتلال قرب السياج الفاصل في سهل مرج ابن عامر غرب جنين.

وكانت المواجهات قد تجددت في قرية أم صفا بين الشبان الفلسطينيين الثائرين وبين قوات الاحتلال والمستوطنين، مساء اليوم السبت.

وأصيب جندي من قوات الاحتلال خلال المواجهات العنيفة، فيما أحرق المستوطنون في عدوانِهم المتواصل على القرية، 10 منازل و7 مركباتٍ ومحاصيل المواطنين.

واعتدى المستوطنون على سيارة إسعاف كانت تقل مريضاً قرب أم صفا شمال غرب رام الله وأصابوا سائق الإسعاف بجروح ورضوض.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه الصحفيين الفلسطينيين الذي حضروا للقريةِ كي يغطّوا الأحداث.

وشرع المستوطنون أمس الجمعة، بإخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقاموها على قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وجاءت عملية الإخلاء عقب مواجهاتٍ عنيفة اندلعت منذ أول أمس بين الشبان الفلسطينيين من جانب وقوات الاحتلال والمستوطنين من جانبٍ آخر، حيث أجبرت تلك المواجهات على إخلاء المستوطنين للبؤرة الاستيطانية.

في السياق، أضرم مستوطنون يوم السبت النار في أراضي المواطنين الزراعية في مسافر يطا جنوبي الخليل وفي بلدة سعير شرقاً.

ونقلت وكالة صفا عن مصادر محلية أن عدداً من المستوطنين داهموا أراضي المواطنين في قرية تواني بمسافر يطا، وأشعلوا النار في نحو 50 دونماً من المحاصيل الزراعية التي تعود للمواطنين: محمود حمامدة، وجمال حمامدة ومفضي ربعي.

وفي السياق، قام مستوطنون برعي ماشيتهم في أراضي المواطنين الزراعية في منطقة عين البيضا شرقي يطا، ما أدى لإتلاف محاصيلها.

وفي بلدة سعير شرقاً، أشعل مستوطنون النار في أشجار زيتون وأخرى حرجية بمنطقة واد سعير، ما أدى لتفحّم عشرات الأشجار.

وشهدت الآونة الأخيرة تصاعداً لاعتداءات المستوطنين على عدد من القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والتي أدت لسقوط شهداء وجرحى، وحرق منازل وتدميرٍ للممتلكات.