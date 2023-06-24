السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
٠٥:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

في اتصال هاتفي مع لافروف ؛ 

عبداللهيان : الظروف الداخلية لروسيا شأنا داخليا بالكامل

عبداللهيان : الظروف الداخلية لروسيا شأنا داخليا بالكامل
السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي آخر تطورات العلاقات الثنائية والتطورات المتعلقة بالوضع في بعض مناطق روسيا.

العالم - ايران

وفي هذا الاتصال الهاتفي ، اعرب الوزير عبداللهيان دعم ايران لسيادة القانون في جميع الدول ، بما في ذلك الدولة الجارة والصديقة روسيا، وانتقد أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للدول، واعتبر الظروف الداخلية لروسيا شأنا داخليا بالكامل ، مؤكدا ان روسيا ستجتاز هذه المرحلة.

من جانبه وفي إشارة إلى تصريحات الرئيس الروسي ، أكد سيرغي لافروف التطبيق الكامل لسيادة القانون على وحدة أراضي بلاده ، وأضاف أن روسيا ستتغلب بسرعة على هذا الوضع.

ووصف خارجية روسيا العلاقات بين البلدين بانها رفيعة المستوى وأكد على متابعة الاتفاقات الثنائية.

روابط ذات صلة

الخارجية الإيرانية: إيران تدعم سيادة القانون في روسيا

مؤسس "فاغنر" يقبل اقتراح تهدئة بوساطة بيلاروسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في اتصال هاتفي مع لافروف ؛  عبداللهيان : الظروف الداخلية لروسيا شأنا داخليا بالكامل

 بريغوجين يعلن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو..نغادر في الاتجاه المعاكس

عندما يعقدُ الغرب المُحبط آمالاً على طبّاخ بوتين!!

مؤسس "فاغنر" يقبل اقتراح تهدئة بوساطة بيلاروسيا

اشتباك مسلّح في جنين.. ومستوطنون يضرمون النار في أراضي بالخليل

وزير شؤون المهجرين اللبناني يبحث في دمشق موضوع النازحين السوريين