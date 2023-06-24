عبداللهيان : الظروف الداخلية لروسيا شأنا داخليا بالكامل

العالم - ايران

وفي هذا الاتصال الهاتفي ، اعرب الوزير عبداللهيان دعم ايران لسيادة القانون في جميع الدول ، بما في ذلك الدولة الجارة والصديقة روسيا، وانتقد أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للدول، واعتبر الظروف الداخلية لروسيا شأنا داخليا بالكامل ، مؤكدا ان روسيا ستجتاز هذه المرحلة.

من جانبه وفي إشارة إلى تصريحات الرئيس الروسي ، أكد سيرغي لافروف التطبيق الكامل لسيادة القانون على وحدة أراضي بلاده ، وأضاف أن روسيا ستتغلب بسرعة على هذا الوضع.

ووصف خارجية روسيا العلاقات بين البلدين بانها رفيعة المستوى وأكد على متابعة الاتفاقات الثنائية.