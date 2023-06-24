رد صارم من المقاومة العراقية على تهديدات أمريكا

العالم - العراق

أفادت مصادر عراقیة أن الهئية التنسقية للمقاومة العراقية أصدرت بيانا حول التحركات الأمريكية الأخيرة وتهديدها للشيخ أكرم الكعبي.

وذكرت التنسيقية في بيانها أن إيقاف العمليات العسكرية ضد التواجد العسكري الأمريكي، يجب ألا يفهم منه أنه القبول باستمرار هذا الوجود غير الشرعي وغير القانوني.

وتابعت أن استمرار وجود القواعد العسكرية والقوات القتالية والطيران العسكري بما فيه المسير التجسسي، مضافا إلى الدور التخريبي الذي تقوم به سفارة الشر الأمريكية في إشاعة الرذيلة والانحراف الاخلاقي يتعارض مع الهوية الثقافية العراقية بقيمها ومبادئها وتقاليدها الأصيلة.

وأشار البيان إلى المساعي الأمريكية الخبيثة للتحكم بحقوق العراقيين وحرمانهم من الخدمات الأساسية وفي مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن استمرار الانتهاكات الأمريكية بما فيها التهديد الأمريكي الوقح باستهداف أحد قادة المقاومة (الشيخ أكرم الكعبي)، يحتم علينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالرد المناسب.

وأعلنت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية في ختام بيانها: بناءً على الجهود التي تروم الحكومة العراقية القيام بها، فإنها تمنح فرصة أخيرة للحد من هذه الانتهاكات، وليعلم الجميع ان لصبرنا حدود، ولكل فعل رد فعل، وقد أعذر من أنذر.