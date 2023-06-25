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لقاء صيني - روسي في بكين

لقاء صيني - روسي في بكين
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الصينية تشين غانغ نائب وزير الخارجية الروسية أندريه رودنكو في بكين، اليوم الأحد، في أول اجتماع علني لدبلوماسيي البلدين منذ التمرد المسلح لمجموعة فاغنر في روسيا.

العالم - آسيا والباسفيك

وأفادت الخارجية الصينية في بيان لها، بأن "غانغ" التقى نائب وزير الخارجية الروسية، في بكين، وتبادلا وجهات النظر بشأن العلاقات الصينية الروسية، مشيرة إلى أنهما ناقشا أيضا "القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

يأتي ذلك بعد ساعات من تسوية تمرد "فاغنر"، بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خرج بموجبها قائد المجموعة يفغيني بريغوجين من روسيا، بعد أن تمكنت قواته من الوصول إلى ضواحي العاصمة موسكو.

وكان دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أكد أن مستوى الشراكة الاستراتيجية مع الصين يسمح بأن نكون واثقين بأن بناء العلاقات بين الصين والدول الأخرى لن يكون ضد روسيا.

وقال "بيسكوف"، في مؤتمر صحفي قبل عدة أيام: "بالطبع تمارس الصين حقوقها السيادية لبناء علاقات مع دول أخرى، وعلاوة على ذلك لا يجب التقليل من أهمية بناء علاقات يمكن التنبؤ بها بين الصين والولايات المتحدة، لكن مستوى التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الصين يسمح لنا أن نكون واثقين أن بناء مثل هذه العلاقات مع الدول الأخرى لن يكون موجها ضد بلدنا".

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