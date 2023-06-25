ايران تكرم بحارتها بمناسبة اليوم العالمي للبحارة

العالم - مراسلون

يمكن أن يكون البحر قاسياً ومريباً، خصوصاً عند استياء حالة الطقس، ضمن تقدير لجهود البحّارة المتضافرة والصعوبات والمخاطر التي يواجهونها، تقام مراسم احتفال دبلوماسي بمناسبة يوم البحّارة العالمي تحت عنوان "دور البحّارة في حماية البيئة"، بحضور مدير هيئة السواحل والبحارة واعضاء الهيئة وعدد من كبار الشخصيات الايرانية.

وقال مساعد شؤون التنسيق في القوات البحرية للجيش، في تصريح لقناة العالم:"للبحارة جميعاً أدوار مختلفة في الاقتصاد حيث يعمل البعض علی السفن التجارية، بينما يعمل الاخر علی السفن الحکومية و العسکرية والبحارة مسؤولون عن نقل البضائع والرکاب عبر البحار. وعملهم بالغ الاهمية للاقتصاد العالمي".

وفي هذا الصدد، ألقى المدير التنفيذي لمنطمة الموانئ والملاحة البحرية كلمةً هنّأ فيها البحّارة الايرانيين بيومهم مثنياً على جهودهم في خدمة وطنهم الحبيب، وقدرتهم على تحمّل ظروف عملهم الصعبة والشاقة، وتمت دعوة البحّارة وتقديم ألواح التقدير لهم على جهودهم الحثيثة.

وقال مساعد شؤون التدريب والتعليم في القوات البحرية الايرانية فرامرز نصري في تصريح لقناة العالم:"لقد أبرمت عقوداً طويلة من قبل، لکن هذا مختلف، حيث لاتلوح في الافق بارقة أمل مما يؤثر علی الحياة الأسرية بشدة. أطفالي يسألونني دائماً متی ستعود الی المنزل، من الصعب ان أشرح لهم أعتقد اننا قاسينا کافة أنواع المشاعر".

يمكن للكثير من الناس أنْ يغفلوا عن مدى صعوبة هذا النوع من العمل وانواع المشقّات التي يتحمّلها هؤلاء الأبطال، ومدى أهمية الدور الكبير الذي يقومون به لوطنهم.

اليوم هو اعتراف بالمساهمة التي لاتقدر بثمن التي يقدمها البحارة للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي وغالباً ما يکون ذلک علی حساب تکلفة شخصية لهم ولعائلتهم.