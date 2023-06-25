العالم - السعودية

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، عددا من الأوامر الملكية، تضمنت تعيين عبدالرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، مكتفيا بالقول "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

وكان أمر ملكي، قد صدر في الثالث من يوليو 2022، بإعفاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه، وصدر قرار آخر بتعينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وشغل"آل مقرن" منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، منذ أبريل من العام 2017، حتى تم إعفاؤه في 3 يوليو 2022 وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي.

من هو "آل مقرن"؟

إن"عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن من مواليد الرياض عام 1961، وهو حاصل على ماجستير في القانون المقارن من جامعة هارفارد في أمريكا.

كما نال شهادة ماجستير في القانون العام من جامعة إنديانا الأمريكية، وبكالوريوس قانون من جامعة الملك سعود.