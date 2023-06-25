زيلينسكي يبحث مع بايدن توسيع التعاون في إمدادات الأسلحة بعيدة المدى

العالم-اوروبا

وجاء في بيان البيت الأبيض أن الرئيس بايدن بحث اليوم مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي دعم أوكرانيا. كما ناقش الرئيسان الهجوم المضاد لأوكرانيا.

وأكد بايدن من جديد الدعم الأمريكي الثابت، بما في ذلك من خلال استمرار المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

بدوره، كتب زيلينسكي في قناته على "تلغرام" أنه أجرى محادثة إيجابية وملهمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وناقش مسار الأعمال القتالية، وتوسيع التعاون في مسألة التعاون الدفاعي وإمدادات الأسلحة بعيدة المدى.

وذكر أنهما قاما بتنسيق المواقف عشية قمة فيلنيوس للناتو المقررة يومي 11 و 12 يوليو المقبل، وناقشا مواصلة العمل بشأن تنفيذ "صيغة السلام" الأوكرانية والاستعدادات لـ "قمة السلام".