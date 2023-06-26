بايدن وترودو يؤكدان "الدعم الثابت" لأوكرانيا

العالم-الامريكيتان

وجاء في بيان البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس بايدن بحث اليوم مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في إطار التنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء في أعقاب الأحداث الأخيرة في روسيا.

وأكد القادة دعمهم الثابت لأوكرانيا كما ناقشا الوضع في روسيا أيضا.

كما بحث الرئيس بايدن، يوم 24 يونيو الجاري، تطوّرات التمرّد المسلح الذي أعلنته قوات "فاغنر" مع قادة كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وأفاد البيت الأبيض في بيان، بأن بايدن بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والمستشار الألماني أولاف شولتس، تطورات الأوضاع في روسيا، كما أكدوا مجددا استمرار دعمهم لأوكرانيا.

وتابع البيان، أنّه تم إطلاع بايدن ونائبة الرئيس على آخر التطورات في الساحة الروسية صباح اليوم نفسه، من قبل فريق الأمن القومي بالبيت الأبيض، وأنه سيتم إحاطته ونائبته بجميع التطورات على مدار اليوم.