مسؤول: ايران تقف نيابة عن العالم في مواجهة تسونامي تهريب المخدرات

العالم - ايران

وقال العميد زاهديان الذي كان يتحدث لمراسل وكالة انباء فارس: ان الامم المتحدة تطلق عبارات الاشادة بالجمهورية الاسلامية الايرانية لجهودها التي تبذلها في مكافحة المخدرات فقط، الا انها والدول الاخرى في العالم لاتقدم الدعم الذي يتناسب مع الاجراءات التي تعتمدها ايران.

وشدد على أن الجمهورية الاسلامية الايرانية الاسلامية قدمت الشهداء والجرحى في مجال مكافحة الارهاب، مؤكدا أن الألم الذي يتحمله المعاقون لا يمكن تقييمه بالأموال ابدا.

واستطرد قائلا: ان دول العالم وبدلا من مساعدة ايران لدورها في مكافحة تهريب المخدرات تفرض عليها حظرا ظالما، وتمنعها من استيراد المعدات والامكانات اللازمة لهذا الغرض، رغم أنها دفعت ثمنا باهظا لتزويد الحدود بهذه المعدات والامكانات.