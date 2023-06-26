الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
٠٦:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول: ايران تقف نيابة عن العالم في مواجهة تسونامي تهريب المخدرات

مسؤول: ايران تقف نيابة عن العالم في مواجهة تسونامي تهريب المخدرات
الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس لجنة مكافحة المخدرات للشؤون الدولية في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد " محمد مسعود زاهديان " أن ايران تقف اليوم نيابة عن العالم، في مواجهة تسونامي تهريب المخدرات.

العالم - ايران

وقال العميد زاهديان الذي كان يتحدث لمراسل وكالة انباء فارس: ان الامم المتحدة تطلق عبارات الاشادة بالجمهورية الاسلامية الايرانية لجهودها التي تبذلها في مكافحة المخدرات فقط، الا انها والدول الاخرى في العالم لاتقدم الدعم الذي يتناسب مع الاجراءات التي تعتمدها ايران.

وشدد على أن الجمهورية الاسلامية الايرانية الاسلامية قدمت الشهداء والجرحى في مجال مكافحة الارهاب، مؤكدا أن الألم الذي يتحمله المعاقون لا يمكن تقييمه بالأموال ابدا.

واستطرد قائلا: ان دول العالم وبدلا من مساعدة ايران لدورها في مكافحة تهريب المخدرات تفرض عليها حظرا ظالما، وتمنعها من استيراد المعدات والامكانات اللازمة لهذا الغرض، رغم أنها دفعت ثمنا باهظا لتزويد الحدود بهذه المعدات والامكانات.

روابط ذات صلة

شاهد مخدرات بنحو نصف مليار يورو تطفو على سواحل صقلية في إيطاليا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان..سماع أصوات أسلحة ثقيلة غربي الخرطوم

عمدة موسكو يعلن رفع جميع القيود المتعلقة بمكافحة الإرهاب في المدينة

عمار الحكيم يحذر من تفاقم 'كارثة' المخدرات في العراق ويوجه دعوة

بيونغ يانغ: سيئول وواشنطن تدفعان توترات شبه جزيرة كوريا لشفا حرب نووية

مسؤول: ايران تقف نيابة عن العالم في مواجهة تسونامي تهريب المخدرات

وزيرا خارجية إيران وآذربيجان يبحثان التعاون الثنائي والتطورات في المنطقة