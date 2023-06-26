كنعاني: طهران تبذل جهداً لاطلاق سراح رعاياها اعتقلتهم امريكا بشكل غير قانوني

وقال ان السجناء الذين قامت الولايات المتحدة باحتجازهم اعتقلوا بحجج واهية، بينها الحظر غير القانوني، ولهذا السبب فان الاحتجاج يعتبر غير قانوني وخطأ مضاعفاً، لذلك فان ايران بذلت وتبذل جهوداً ومساعي عن طريق الاتفاقيات المبرمة لاطلاق سراحهم، لكن الجانب الامريكي للاسف لم يلتزم، وبناء على ذلك فاننا مستمرون على متابعة هذا الموضوع.

واعتبر أن سياسة دعم الإيرانيين في الخارج من أولويات الحكومة الثالثة عشرة والجهاز الدبلوماسي، ووزير الخارجية يتابع هذا الأمر باستمرار من خلال السفارات الإيرانية في دول مختلفة.

واوضح أن رئیس الجمهوریة یهتم بشكل جدي بهذا الموضوع وقد تم توفير تسهيلات جيدة للإيرانيين في الخارج، مضيفا، أن متابعة هذه السياسة استمرت وستستمر في إطار الوضع الراهن ومشروع القانون الذي سيتم إقراره.

وبشأن ملف المواطن الايراني السجين في السويد حميد نوري قال: ان الافراج عنه من مطالبنا من الحكومة السويدية ولطالما أعلنا أن اعتقاله من البداية إلى النهاية، كان نهجًا خاطئًا ونؤكد على ضرورة الإفراج غير المشروط عن هذا المواطن الإيراني.

واعتبر هذا الملف من القضايا التي يتابعها الجهاز الدبلوماسي واكد، هذه القضية هي الآن في مرحلة محكمة الاستئناف وحتى الآن تم عقد 12 جلسة كمحكمة استئناف ويبدو أنها ستستمر، وشدد على متابعة هذا الأمر بشتى الوسائل السياسية والقانونية حتى تحقيق حريته.