الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
١٢:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ماذا دار في اتصال هاتفي بين أمير قطر والرئيس الروسي

ماذا دار في اتصال هاتفي بين أمير قطر والرئيس الروسي
الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين- ضرورة حل الخلافات عبر الحوار وتسوية المنازعات الدولية سلميا.

العالم-قطر

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الشيخ تميم أجرى اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، مع الرئيس بوتين، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية، وآخر التطورات في روسيا الاتحادية.

وأكد أمير قطر موقف بلاده الداعي إلى حل الخلافات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد ميدانيا.

كما جدد الشيخ تميم موقف قطر الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

من جانبه، عبر الرئيس الروسي عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين موسكو والدوحة وتطورها في مختلف المجالات، كما قام بتهنئة الشيخ تميم بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفق ما أوردت وكالة "قنا".

روابط ذات صلة

بوتين يتسلم رسالة من أمير قطر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ماذا دار في اتصال هاتفي بين أمير قطر والرئيس الروسي

السفير الإيـراني بدمشق يلتقي برئيس مجلس الوزراء السوري

"إسرائيل" تُخيّر الضفة الغربية بين رفع الراية البيضاء ووقف إعتداءات المستوطنين  

وزير الدفاع: زيادة الصادرات الدفاعية الايرانية الى 4 أضعاف

اللواء سلامي: الأعداء يخططون لزعزعة أمن المسلمين

مسؤول ايراني: نتباحث مع السعودية والإمارات للتعاون في مجال المناطق الحرة