ماذا دار في اتصال هاتفي بين أمير قطر والرئيس الروسي

العالم-قطر

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الشيخ تميم أجرى اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، مع الرئيس بوتين، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية، وآخر التطورات في روسيا الاتحادية.

وأكد أمير قطر موقف بلاده الداعي إلى حل الخلافات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد ميدانيا.

كما جدد الشيخ تميم موقف قطر الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

من جانبه، عبر الرئيس الروسي عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين موسكو والدوحة وتطورها في مختلف المجالات، كما قام بتهنئة الشيخ تميم بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفق ما أوردت وكالة "قنا".