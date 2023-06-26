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‌تعيين العميد بورجمشيديان قائداً لمقر "حمزة سيد الشهداء" للحرس الثوري

‌تعيين العميد بورجمشيديان قائداً لمقر
الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

تم تعيين العميد علي أكبر بورجمشيديان قائدا لمقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية .

العالم - ايران

وجاء تعيين العميد علي أكبر بورجمشيديان قائدا لمقر "حمزة سيد الشهداء" للقوات البرية للحرس الثوري وفق قرار صادر عن القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي.

وقبل تعيينه في هذا المنصب ، كان العميد بورجمشيديان يشغل منصب نائب القائد العام للحرس الثوري للشؤون التنسيقية.

ومن المناصب التي تولاها العميد بورجمشيديان سابقا؛ نائب القائد العام للحرس الثوري لشؤون العمليات والتعليم والتدريب للقوات البرية للحرس الثوري وقيادة فيلق "عاشوراء" للحرس الثوري في محافظة اذربيجان شرقي (شمال غرب).

يذكر ان العميد محمد تقي أصانلو كان يتولى قيادة مقر "حمزة سيد الشهداء" سابقا.

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‌تعيين العميد بورجمشيديان قائداً لمقر "حمزة سيد الشهداء" للحرس الثوري