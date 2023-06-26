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رئيس البرلمان الارميني: إيران كانت وستظل شريكا خاصا لبلدنا

رئيس البرلمان الارميني: إيران كانت وستظل شريكا خاصا لبلدنا
الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس البرلمان الأرميني آلن سيمونيان أن ايران كانت وستظل شريكًا خاصا لأرمينيا.

العالم - ايران

وأعلن مكتب رئيس البرلمان الأرميني ان سيمونيان شكر السفير الايراني لدى يريفان عباس بدخشان ظهوري على جهوده في تعزيز العلاقات بين إيران وأرمينيا خلال فترة مهمته، وتمنى له التوفيق في مسؤولياته المستقبلية.

وبحسب موقع "أرمين برس" الأرمني ، صرح رئيس البرلمان الأرميني سيمونيان في هذا الاجتماع: "لقد كانت إيران وستبقى شريكًا خاصًا لأرمينيا ، وهي بسياستها المتوازنة تساعد على إرساء السلام في المنطقة وتعزيز الاستقرار مع دولها".

وتحدث رئيس البرلمان الأرميني عن زيارته لطهران وقال: "قبل عام قمت على راس وفد بزيارة رسمية وبناءة إلى طهران وننتظر زيارة زميلي محمد باقر قاليباف الى ارمينيا".

من جانبه قال السفير الايراني عباس بدخشان ظهوري ، أن إيران تولي أهمية خاصة للعلاقات مع أرمينيا؛ هذه العلاقات تقوم على اساس الروابط التاريخية والثقافية ، والمصالح الاقتصادية المتبادلة ، فضلا عن التوجهات المشتركة لعدد من القضايا الإقليمية.

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رئيس البرلمان الارميني: إيران كانت وستظل شريكا خاصا لبلدنا

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