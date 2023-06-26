الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
٠٣:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي في اتصال مع "باشينيان" : نعارض أي تغيير جيوسياسي في القوقاز

رئيسي في اتصال مع
الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

 اعتبر رئيس الجمهورية " السيد ابراهيم رئيسي"، الاحترام المتبادل لوحدة الاراضي بين ارمينيا وجمهورية اذربيجان، بانه شكّل خطوة اساسية باتجاه ارساء السلام؛ قائلا في معرض الرد على الاتصال الهاتفي لنظيره الارميني "نيكول باشينيان" اليوم : اننا نعارض اي تغيير جيو-سياسي في منطقة القوقاز .

العالم - ايران

واضاف السيد رئيسي ان إيران ومنطقة جنوب القوقاز يشكلان أجزاء تاريخية وثقافية لبعضها الاخر ، واستطرد القول : ان جمهورية ايران الاسلامية، وانطلاقا من سياسة حسن الجوار، تولي اهمية كثيرة وتضع نصب اولوياتها الاساسية توسيع العلاقات والتعاون مع جنوب القوقاز.

ومضى الى القول : ايران تدعم وحدة الاراضي والحدود التاريخية لجميع بلدان المنطقة؛ مشددا على ان "الجمهورية الاسلامية تعارض اي تغيير في الوضع الجيو-سياسي وتواجد قوات عسكرية غربية في القوقاز، ذلك ان الوجود الاجنبي، لا يقدم اي حل وانما يؤدي الى مشاكل جديدة في المنطقة".

كما دعا "جمهورية اذربيجان وارمينيا"، الى الابتعاد عن الاجواء الامنية السائدة على الحدود المشتركة، الى حدود تضمن المصالح الاقتصادية للجميع.

وعلى الصعيد الثنائي، اكد رئيس الجمهورية الاسلامية على التسريع في وتائر تنفيذ التوافقات المبرمة بين طهران ويريفان.

من جانبه قدم الرئيس الاميني في هذا الاتصال، تقريرا مسهبا حول سير مفاوضات السلام مع جمهورية اذربيجان، واخر المستجدات في هذا الخصوص.

روابط ذات صلة

مكتب الرئاسة الايرانية يعلن عن محادثات رئيسي مع بوتين وباشينيان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تل أبيب تؤكد إطلاق صاروخ من الضفة وقواته تجري عمليات تمشيط للمنطقة

رئيسي في اتصال مع "باشينيان" : نعارض أي تغيير جيوسياسي في القوقاز

رئيسي في اتصال هاتفي مع بوتين: ايران تدعم السيادة الوطنية لروسيا

معلقًا على كلام ماكرون حول تمرد بريغوجين.. لافروف: أنه رأى فيها فرصة لتحقيق أهداف الغرب

شاهد بالفيديو.. نتنياهو يعلنها.. لا مكان للدولة الفلسطينية، وهذا رد المقاومة..

شاهد بالفيديو.. بعد عودة الحياة لموسكو، هل ستجرى حملة تطهير استعدادا للمرحلة القادمة؟