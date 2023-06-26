لافروف: أحداث 24 يونيو الفاشلة لن تؤثر على العلاقات مع الشركاء والأصدقاء

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كما علق لافروف على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلا "من الواضح أن ماكرون لمس في محاولة التمرد الفاشلة فرصة قد تحقق التهديد بالهزيمة الاستراتيجية لروسيا، كما أنه جزء من الآلة العسكرية الغربية".

وأكد لافروف أن: "العديد من الشركاء والزملاء الأجانب أعربوا عن تضامنهم ودعمهم لروسيا وللرئيس فلاديمير بوتين، على خلفية أحداث 24 يوينو، كما كشفوا عن تأييدهم وثقتهم في أن الوضع سيكون تحت السيطرة".

وذكر لافروف أنه أجرى هو نفسه أيضا عدة مكالمات هاتفية بمبادرة من زملائه الأجانب على خلفية الأحداث.

كما أضاف لافروف أنه "تم تقديم تقييمات لدور مينسك منذ وقت طويل، بحيث اقترح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، صباح يوم السبت، 24 يونيو، أن يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حل الموقف سلميا".

وقال لافروف إن: "السفيرة الأمريكية أرسلت إشارات إلى ممثلي روسيا، بأن واشنطن لا علاقة لها بأحداث 24 يوينو، وتعتبره شأنا داخليا، وأنها مهتمة بسلامة الأسلحة النووية".

ووصف لافروف "مزاعم كييف بشأن نية روسيا لتقويض محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بأنها هراء" مؤكدا أنه "يظهر مرارا وتكرارا في الفضاء الإعلامي، ولا سيما من خلال شفاه ممثلي نظام كييف".

ولفت لافروف بأن: "الاستعدادات للقمة الروسية الإفريقية جارية على قدم وساق، والعمل على إضافة نقاط جديدة مهمة للغاية على جدول الأعمال".