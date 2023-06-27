طائرة 'بريغوجين' تقلع إلى بيلاروسيا

العالم - روسيا

وتتطابق رموز تعريف الطائرة مع الطائرة التي تربطها الولايات المتحدة بشركة أوتولكس ترانسبورت التي يربطها مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية ببريغوجين، الذي يفترض أن ينتقل إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق توسط فيه رئيسها ألكسندر لوكاشينكو يوم السبت الماضي، لوقف تمرد ميليشيات "فاغنر".

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة تمرد فاغنر في نهاية الأسبوع الماضي بالرغبة في "رؤية روسيا غارقة في صراع دموي".

ولم يسم بوتين في خطابه رئيس فاغنر الذي نُفى في وقت سابق محاولته للإطاحة بنظام بوتين.

وادعى بريغوجين، في بيان صوتي أن التمرد الذي شهد استيلاء عناصر مجموعة فاغنر على مدينة روسية كبرى قبل التوجه شمالًا نحو موسكو في طابور من المركبات العسكرية، كان ردا على خطط الحكومة للسيطرة المباشرة على فاغنر.