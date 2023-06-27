تنكسيري: الأميركان يفهمون اليوم جيدا لغة اقتدار سلاح البحر في الحرس الثوري

العالم - ايران

وأشار في كلمة له القاها لدى تفقده اليوم الثلاثاء مقر«كربلاء»، الى التضحيات الجسيمة التي قدمها أبطال الاسلام في مرحلة الدفاع المقدس (حرب صدام ضد ايران 1980-1988)، مشددا على أن الواجب الملقاة على عاتق أبناء الشعب الايراني في حرس الثورة الاسلامية في الوقت الحالي، هو الدفاع عن هذا الشعب المسلم حتى آخر قطرة من دمائهم.

وأشاد قائد سلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية بهؤلاء الشهداء الابرار الذين دافعوا عن شرف الشعب الايراني وقال: ان أبناء محافظة خوزستان الأبطال قدموا كل ما لديهم دفاعا عن وطنهم الاسلامي، وخلدوا ذكرى شهداء الدفاع عن العتبات المقدسة وحرم أهل البيت عليهم السلام.

وأضاف تنكسيري قائلا: ان الاميركان باتوا يتفهمون اليوم جيدا لغة اقتدار سلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وعزتنا الحالية انما هي ثمرة الامتثال لأمر الولي الفقيه وبركة دماء الشهداء الأبرار في شتى أرجاء الجمهورية الاسلامية الايرانية.