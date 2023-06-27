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وفد لوزارة طرق إيران في باكستان لتسهيل خدمات النقل الثنائية

وفد لوزارة طرق إيران في باكستان لتسهيل خدمات النقل الثنائية
الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

زار وفد من منظمة النقل البري والطرق بوزارة الطرق والتنمية العمرانية الإيرانية مدينة كراتشي الباكستانية الساحلية بهدف تسهيل خدمات النقل الثنائية بما في ذلك تسهيل رحلات الزوار الباكستانيين إلى إيران.

العالم - إيران

والتقى اليوم الثلاثاء أعضاء الوفد الإيراني برئاسة نائب رئيس منظمة النقل البري والطرق "حميدرضا شهركي ثانوي" مع بعض المسؤولين في الدولة المضيفة في مدينة كراتشي بجنوب باكستان لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل البري.

كما التقى حميدرضا شهركي ثانوي مع القنصل الإيراني "حسن نوريان" في كراتشي وتبادل الطرفان الآراء حول آخر التطورات المتعلقة بالتعاون الثنائي، بما في ذلك حالة حدود البلدين لتسهيل رحلات الزوار الباكستانيين في أيام محرم الحرام وصفر المظفر.

كما حضر هذا اللقاء بعض أعضاء اتحاد النقل في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية وتمت مناقشة مسألة السماح للحافلات الباكستانية بدخول إيران من أجل تسهيل سفر مواطني هذا البلد.

وبمتابعة من القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كراتشي تعقد اجتماعات مهمة بين الوفد الإيراني ووزير الإعلام والنقل العام في محافظة السِند الباكستانية و رئيس وأعضاء غرفة تجارة كراتشي.

يشار إلى أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية تستضيف كل عام آلاف الزوار والسياح من مختلف المدن الباكستانية لزيارة الأماكن الدينية الإيرانية وأيضا باعتمادهم إيران كنقطة عبور أقرب وأقل تكلفة إلى العتبات المقدسة في العراق.

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