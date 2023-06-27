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مسؤول نفطي:

أعمال تمهيدية للتعاون النفطي بين إيران والسعودية

أعمال تمهيدية للتعاون النفطي بين إيران والسعودية
الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية أنه لا يوجد حقل نفط مشترك غير محدد بين إيران والمملكة العربية السعودية، مشددا أنه وبسبب عودة العلاقات بين البلدين تم البدء في الأعمال التمهيدية للتعاون الثنائي.

العالم - إيران

وقال"محسن خجسته مهر" اليوم الثلاثاء 27 حزيران/يونيو على هامش اجتماع لتحسين الإنتاجية في عمليات الحفر، للصحفيين: تم استلام الخطط والموافقات اللازمة لزيادة الإنتاج والحفاظ على الطاقة الإنتاجية في جميع الحقول المشتركة بين إيران والمملكة العربية السعودية.

وأضاف: في حقل فروزان النفطي المشترك بين إيران والمملكة العربية السعودية، تعمل شركات بتروبارس والمنشآت البحرية على جبهتين، وقريباً سيتم الإعلان عن أنباء إيجابية بشأن زيادة إنتاج هذا الحقل وكذلك تم توقيع عقد إنشاء حقل غاز فرزاد (ب) ويجري حالياً إنشاء هذا الحقل من قبل شركة بتروبارس.

وقال خجسته مهر: هناك استعدادات كاملة لبدء الحفر في حقل آرش النفطي المشترك، وقد اعتمدنا موارد كبيرة لتنفيذ خطة تطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية وعندما تكون الظروف جاهزة، سنبدأ الحفر في حقل آرش.

وتابع: تم تقديم خطة تطوير حقل غاز فرزاد إي (أ) إلى مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية، كما سيبدأ في المستقبل القريب بناء هذا الحقل.

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